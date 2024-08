Documentaire

Enquête sur les traces de l’homme derrière le compositeur, sur le compositeur derrière le mythe. C’est un véritable périple, raconté par Mozart lui-même, qui débute alors. Son entourage s’exprime aussi par le biais de la correspondance que l’artiste avait menée. Objectif : tenter de rétablir des vérités sur sa vie et mieux connaître sa musique. La pianiste Anne Queffelec évoque avec passion la vie de Mozart à Vienne et à Prague, en particulier dans le fameux théâtre des Etats où il dirigea les «Noces de Figaro» et «Don Giovanni». On découvre également Salzbourg et le voyage se termine au cimetière Saint Marx, près de Vienne, où il fut enterré.