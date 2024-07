Conférence

Dans toutes les civilisations, la voix est non seulement un moyen d’expression artistique mais aussi un objet d’exploration méthodique, voire scientifique. Cette conférence vous propose un voyage à travers les cinq continents, à la rencontre de pratiques et d’expériences vocales particulièrement éloquentes et d’une haute technicité. Avec une démonstration en direct de virtuosité occidentale et de chant diphonique mongol.

Avec Alain Surrans.