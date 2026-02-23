Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Miossec, tendre granit C’est l’histoire d’un Brestois qui s’éloigne souvent de son port d’attache, passant par la Réunion, Paris, un village perché...

Documentaire Génération Rolling Stones, des années peace and love au chaos La décennie qui a commencé par la paix et l’amour a été brisée à la fin des années 1960...

Documentaire Georges Brassens, l’anticlérical modéré Georges Brassens, élevé pieusement dès l’âge de deux ans à l’école Saint Vincent de Sète, était un familer de...

Podcast Les coulisses exclusifs du rap français avec Oxmo Puccino Recevoir Oxmo Puccino, ce n’est pas seulement recevoir une icône et une référence du rap français. C’est faire face...

Article Les instruments de musique du monde en vogue Depuis quelques années, les instruments de musique du monde connaissent un véritable engouement. Longtemps considérés comme traditionnels ou réservés à...

Podcast Lana Del Rey, la sad girl incomprise 2011 : le monde et Internet découvrent Lana Del Rey avec Vidéo Games. Avec sa coiffure de pin-up, son...

Podcast Un destin allemand, Johannes Brahms Johannes Brahms n’a jamais cherché la facilité. Né dans la pauvreté à Hambourg, révélé très jeune par Robert Schumann,...

Documentaire Soprano – Nous sommes tous des Phoenix Plus de 1 000 000 de spectateurs, 68 zéniths complets, 17 festivals et 5 stades complets, Soprano rentre dans...

Documentaire Musiciens vagabonds, Jane et Etienne voyagent avec leurs ânes dans les Alpes italiennes Quand la passion du voyage et de la musique se rencontrent, quoi de plus normal que de partir sur...

Documentaire Michel Fugain : chanter pour oublier ses peines Un beau roman, une belle histoire…ce titre aurait pu résumer toute la vie de Michel fugain. Depuis les années...

Documentaire Patti Smith, la poésie du punk Punk dans l’âme, guitare saturée pointée comme une arme, Patti Smith n’a jamais succombé aux sirènes de la célébrité...

Conférence Offenbach – Wagner : un duel franco-allemand ? La rivalité entre Jacques Offenbach et Richard Wagner incarne l’un des épisodes les plus fascinants de l’histoire musicale du...

Documentaire Liane Foly : artiste aux multiples talents Il y a quatre ans, Liane Foly se lance dans l’imitation. Un nouveau défi, un nouveau succès. C’est une...

Documentaire Le Weekend Le film raconte l’histoire de passion et fraternité sur les lieux sacrés de Samois sur Seine près de Fontainebleau,...

Documentaire Au milieu de l’orchestre Jean-Claude Casadesus est un chef d’orchestre et une personnalité d’exception. En nous plaçant au milieu de l’orchestre, face à...

Documentaire Le rêve du chef d’orchestre Kent Nagano Kent Nagano est un chef d’orchestre américain d’origine japonaise, né à Berkeley, Californie. Il a grandi à Morro Bay,...

Documentaire Pavarotti, chanteur populaire Les plus grands noms de la musique tels que Sting, Plácido Domingo, Zubin Mehta ou Ruggero Raimondi rendent hommage...

Documentaire Tal, la reine des ados 23 ans, 1 mètre 55 : Tal n’est encore qu’un petit bout de femme. Mais dans l’industrie du disque,...

Documentaire Pink Floyd – Behind the Wall Retour sur l’histoire des Pink Floyd, entre LSD et musique planante. Il y a trente ans, Alan Parker réalisait...