Documentaire

Elle était la risée des télé-réalités… Aujourd’hui elle est la vedette du deuxième show le plus cher du monde, avec un budget de production de plus de 10 millions d’euros. Cindy n’en revient toujours pas de ce succès, encore nouveau pour elle sur la plus grande scène du monde !! Il y a six ans, quand elle participe à la Nouvelle Star, le jury se moque de sa voix et de son style ringard. Un documentaire de Mathilde Louys.