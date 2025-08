Documentaire

Depuis 30 ans, l’apôtre berlinoise de la techno se produit dans les clubs du monde entier. Avec ses rythmes tour à tour durs et mélancoliques, Ellen Allien s’est taillé une réputation légendaire. Son label BPitch Control qui a fédéré de grandes pointures comme Apparat et Paul Kalkbrenner a marqué plusieurs générations d’artistes. Or, l’univers des clubs berlinois qui lui est si cher est menacé par la gentrification et la crise sanitaire. Mais Ellen Allien résiste ! TRACKS l’accompagne dans une virée nostalgique à travers sa ville.