Documentaire

Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents qui réinventent, par des formes hybrides ou des postures nouvelles, les genres musicaux nés dans leurs villes.

À Eagle Rock, quartier de l’est de Los Angeles, Gingee ravive ses racines philippines : les instruments traditionnels rencontrent les beats de la Global Bass composant une musique universelle qui se danse en rave, en club, ou… sur la L.A. River.

Documentaire : Music On the Road – Los Angeles

Un documentaire de Yoann Le Gruiec et Benoit Pergent

Coproduction : ARTE France, Les Films du Poisson et Why So Serious Productions