Documentaire

Disparu il y a plus de trente ans, Georges Brassens a laissé derrière lui de nombreux refrains, toujours présents dans la mémoire collective. Au tout début de sa carrière, avec l’un de ses premiers salaires, Georges Brassens s’offre une caméra 16 mm. Il tourne alors de nombreux films amateurs et filme ses parents, ses amis, ses amours : un univers et des êtres qui sont restés dans l’ombre de son succès et qui lui ont inspiré certaines de ses plus belles chansons.

Chacun connaît Georges Brassens, le chanteur à la pipe et à la guitare, ses refrains, ses mots, sa voix… Mais qui connaît l’homme ? Les films amateurs qu’il a tournés dans les années 50 font le lien entre sa vie et son oeuvre. Pendant près de 10 ans, il assemble, annote, archive ses films. Conservés jusqu’ici par sa famille, ils témoignent d’un « entre deux » dans la vie de Georges Brassens : entre un début de reconnaissance et un succès grandissant.