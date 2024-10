Documentaire



Découvrez A.L.A., figure de proue du rap trap tunisien, et Banlieuz’Art, un duo guinéen mêlant reggae, rap et sonorités mandingues. Rencontrez aussi Dexter, danseur aux influences africaines et mangas. Plongez dans leurs parcours et univers artistiques uniques !

Réalisation : Dan Assayag