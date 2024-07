Documentaire



De jeunes chanteurs, musiciens, metteur en scène et chefs de chant entrent à l’Académie de l’Opéra de Paris. Ils ont vingt cinq ans et ont tous été choisis pour leur excellence. Ils parlent Mozart, Puccini ou encore Verdi, connectés à Skype ou aux portables. Ils sont le monde et les talents de demain. Avec eux, durant toute une saison, nous découvrons l’univers mystérieux de l’Opéra.

Nous vivons au rythme de leur apprentissage, dans les coulisses des cours de chant et des répétitions d’orchestre. Nous partageons leurs doutes et leurs espoirs jusqu’à leurs premiers pas sur la scène de l’Opéra Bastille ou du Palais Garnier.

Le film témoigne d’une vie de troupe où l’urgence de se faire une place se heurte parfois à l’intérêt collectif et aux besoins du groupe. Grace à ces jeunes artistes, l’Opéra, la musique, les voix nous deviennent accessibles et au fur et à mesure du film, nous entrons, nous aussi, à l’Académie.

Après quatre saisons, l’Académie de l’Opéra de Paris continue d’accueillir des artistes du monde entier. Avec leurs rêves et leurs espoirs, chanteurs, musiciens et metteur en scène choisissent l’Opéra de Paris pour commencer leur carrière auprès des plus grands.

Un film de Carole Grigy

© 2018, Licenced by Grand Angle Distribution