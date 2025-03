Documentaire

Son histoire a tout d’un conte de fée car Roberto Alagna a grandi dans un pavillon d’une cité ouvrière de Clichy-sous-Bois. Fils d’immigrés italiens, son père était maçon et sa mère, couturière. Il avait un rêve secret : devenir chanteur et décrocher la gloire. Son rêve s’est aujourd’hui réalisé, il fait partie de cet univers élitiste qu’est l’opéra. Aujourd’hui, il donne plus de 100 concerts par an, il est marié avec la plus célèbre cantatrice du monde, Angela Gheorghiu, il possède des résidences secondaires aux quatre coins du monde, et son planning est booké jusqu’en 2012. Alors comment ce gamin de Clichy-sous-Bois a-t-il fait pour s’imposer sur les scènes du monde entier, pour s’envoler au sommet, tout en haut de l’affiche ? Itinéraire d’une voix d’or partie à la conquête du monde. Un documentaire de Patrick Spica & Marie-Ange Le Boulaire.