Alain Souchon n’a jamais pu être comme il faut et cela l’a longtemps désolé. Ses échecs au bac et aux concours pour devenir steward ou facteur ont ouvert une autre voie. Inspiré par la musique de Laurent Voulzy, il s’est servi des mots qui flottaient dans sa tête et est devenu le poète de nos vies. Ce mélange de douce mélancolie et de drôlerie, son imaginaire et son sens de l’observation, ce lien si fort tissé avec le public lui ont donné, en cinquante de carrière, une place à part dans le paysage musical français.C’est son histoire et son répertoire rempli de tubes que nous font redécouvrir ses proches, ses amis, ses musiciens parmi lesquels ses fils Pierre et Charles Souchon, Laurent Voulzy, Michel Jonasz, Louis Chedid, Thierry Lhermitte mais aussi Jane Birkin, Vincent Delerm et Édouard Baer.

Réalisé par Fanny Guiard