Patricia Kaas, la star qui vient du froid. Vous allez découvrir commen en Russie, la française est devenue un véritable phénomène. La chanteuse est l’égérie de grandes marques affichées dans tout le pays. Elle est aussi une grande amie de Vladimir Poutine. Promue ambassadrice de la culture française, les fans russes er les paparrazis l’adorent. Un succès incroyable qui tranche avec sa carrière en France. Patricia se fait discrète dans son pays depuis 5 ans, parfois boudée par la presse et les médias. Nous l’avons accompagnée en Russie pour sa tournée… Un documentaire d’Elisabeth Bouteiller