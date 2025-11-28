Elle fait 500 km aux Etats-Unis pour faire vibrer les cowboys
Portrait documentaire de Joan Sutherland (1926-2010), l’une des plus grandes chanteuses d’opéra de tous les temps. Avec des apparitions...
Maurice Ravel est né le 7 mars 1875 à Ciboure, une petite ville du Pays basque français, dans une...
Roger Waters fut le principal auteur-compositeur et force motrice autant que créatrice de la plupart des albums d’un des...
Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents...
El Gusto, c’est l’histoire d’un groupe de musiciens Algériens, séparés par l’Histoire il y a 50 ans, et réunis...
Roberto Alagna puise ses forces de l’Italie
Un père maçon, une mère couturière, une enfance dans une cité ouvrière de la région parisienne, comment le...
Le chanteur est également un homme engagé. Après avoir soutenu Nicolas Sarkozy lors de l’élection présidentielle de 2007, il...
Peu de groupe incarne le pop metal comme Bon Jovi. En mêlant la force du son de Def Leppard...
Dans les rues de nos grandes capitales européennes, la musique se fait entendre. Il y a des accordéonistes jouant...
Ce film est une rétrospective de l’éblouissante carrière de Rudy Ray Moore depuis ses débuts, comme comique chanteur, sous...
Comme en Europe, depuis quelques années, le hip-hop est le genre musical qui connaît le plus de succès en...
Voici l’histoire de Puff-Daddy, un enfant des ghettos qui a conquis l’Amérique Blanche.
Suivez bien : il est né en Lybie, a grandi dans la bande de Gaza, a triomphé à Beyrouth,...
En 2017, le label Born Bad fête ses 10 ans. Le documentaire « Mauvaises Graines » revient alors sur 10 ans...
Elle a été repérée après un freestyle sur les réseaux. Elle a enchainé avec un Planète rap sur Skyrock....
Leicester arbore fièrement son statut de capitale des groupes punk féminins. Pour sa retraite, après une carrière d’enseignante, Ruth Miller avait...
Un documentaire chronologique sur l’histoire d’une musique souvent méconnue : le Rock Progressif. Un voyage commenté et en musique, avec...
