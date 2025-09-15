La chanson traditionnelle française constitue un patrimoine culturel d’une richesse exceptionnelle, témoin d’un passé révolu mais toujours vivant dans la mémoire collective.
Portrait d’Alexandre Cellier, poly instrumentiste de génie, amoureux de la musique et de la vie. Fils de Marcel et...
L’arrivée du numérique a développé auprès des nouvelles générations ce besoin de produire, manipuler, partager. Les sciences de l’éducation...
Voici les techniques de bases qui vous feront détrôner la Castafiore
Le hip-hop n’est pas seulement une musique ou une danse, c’est un mouvement culturel qui a bouleversé le monde...
Entre extase et réflexion, des festivals d’un nouveau genre offrent des univers utopiques à part entière qui vont bien au-delà...
Adepte de la musique électronique, Philippe recherche par l’usage des sons de son corps à revenir à la source...
Le sujet de la conférence avec Mosimann et Florimond : musique électronique, l’esthétisme à son paroxysme. Nous nous sommes...
Sans cesse, entre ruptures musicales et drames personnels, Neil Young a su renaître et se réinventer sans jamais trahir...
XLRSTUDIO est une micro-entreprise d’enregistrements sonores et edition musicale créée par Jason Maurice. https://xlrmixagemastering.com/. Un studio de mixage et...
Le 23 juillet 2011, Amy Winehouse mourait d’épuisement à l’âge des possibles. A 27 ans, la petite fille de...
En archives et séquences d’animation, une évocation du fulgurant Charlie Parker, dit « Bird » (1920-1955), génie du saxophone alto et improvisateur visionnaire, à...
On les appelle les Idoles et leur virginité importe plus que leur talent artistique. Très à la mode au...
L’ascension en dents de scie du jeune prodige Bowie, des débuts discrets de David Jones jusqu’à la renommée mondiale sous les...
Le portrait exceptionnel de l’une des plus grandes divas contemporaines, chanteuse lyrique populaire en même temps qu’inlassable défricheuse musicale....
Le fabuleux destin de Roberto Alagna a tout d’un conte de fées. Né en 1963, dans un garage, fils...
Retour sur le conflit qui a violemment opposé, dans les premières décennies du XXe siècle, les deux figures de...
Roberto Alagna puise ses forces de l’Italie
Lââm ou l’histoire d’une femme marquée par les épreuves et sauvée par la musique. Confidences d’une battante revenue de...
Kent Nagano est un chef d’orchestre américain d’origine japonaise, né à Berkeley, Californie. Il a grandi à Morro Bay,...
Pour cette conférence, Bruno Mantovani se propose de nous faire entrer dans son univers en évoquant ses différentes sources...
