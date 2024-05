Podcast



La genèse de cette symphonie remonte à une période tumultueuse dans la vie de Beethoven. Au début du 19e siècle, alors qu’il était déjà atteint de surdité progressive, Beethoven faisait face à des défis personnels et professionnels considérables. Malgré ces obstacles, sa créativité et sa détermination étaient intacts. C’est dans ce contexte que Beethoven entreprit de composer sa neuvième et dernière symphonie, une entreprise qui allait révolutionner le genre symphonique.

La neuvième symphonie de Beethoven se distingue par plusieurs aspects novateurs. Tout d’abord, elle est la première symphonie de l’histoire à intégrer des voix solistes et un chœur dans le dernier mouvement, une décision audacieuse qui rompt avec les conventions symphoniques de l’époque. Cette inclusion d’une dimension vocale confère à l’œuvre une dimension quasi-symphonique et lui confère une portée spirituelle et universelle saisissante.

Le choix du texte pour le dernier mouvement est également significatif. Beethoven sélectionna des vers de « L’Ode à la joie » du poète allemand Friedrich Schiller, un hymne à l’unité humaine et à la fraternité. À une époque marquée par les bouleversements politiques et sociaux en Europe, cette célébration de l’humanité trouva un écho profond dans le cœur des auditeurs, offrant un message d’espoir et d’inspiration.

Cependant, la création de la 9e Symphonie ne fut pas exempte de difficultés. Beethoven lutta contre sa surdité croissante, ce qui rendit la direction de l’orchestre lors de sa première exécution publique en 1824 à Vienne encore plus difficile. Malgré cela, l’enthousiasme du public pour l’œuvre fut immense, et la symphonie fut saluée comme un triomphe artistique.

Depuis lors, la 9e Symphonie de Beethoven est devenue un symbole de l’expression musicale la plus profonde et la plus transcendante. Son dernier mouvement, avec son célèbre « Ode à la joie », est devenu un hymne universel à l’unité et à la fraternité humaine, joué lors de célébrations et d’événements marquants à travers le monde.