Johannes Brahms n’a jamais cherché la facilité. Né dans la pauvreté à Hambourg, révélé très jeune par Robert Schumann, il grandit sous le regard admiratif — et amoureux — de Clara Schumann, qui marquera sa vie à jamais. Perfectionniste obsessionnel, souvent critiqué, opposé aux wagnériens, Brahms avance lentement, écrasé par l’héritage de Beethoven, jusqu’à trouver à Vienne sa pleine maturité. Franck Ferrand raconte le parcours intime et tourmenté d’un compositeur majeur, dont la musique conjugue passion romantique et architecture classique, au prix d’une vie de solitude.