Un mouvement qui ne fut pas uniquement musical et dont les prémisses remontent aux années 1960. Historique et thèmes majeurs, comme l’avènement du Do It Yourself ou l’émergence du courant artistique Post-Punk, seront détaillés par Eric Tandy.
Le mouvement punk est couramment réduit par la culture populaire à une poignée de stéréotypes visuels et sonores plutôt...
Bleu Blanc Satan est un documentaire qui revient sur la naissance de la scène black metal en France, au...
En octobre 2025, après avoir rempli trois soirs de suite la plus grande salle de concert d’Europe, Booba a...
Quand le rappeur MHD rentre au pays pour un concert gratuit en plein air, son régisseur Christophe Pommier se...
Reportage sur la tournée « l’Age d’Or du rap français », avec notamment Stomy Bugsy, Passi, Ménélik, les Neg’Marrons et bien...
La musique classique, souvent perçue comme solennelle et sérieuse, cache pourtant son lot d’histoires étonnantes. Derrière les partitions, les...
C’est l’histoire d’un Brestois qui s’éloigne souvent de son port d’attache, passant par la Réunion, Paris, un village perché...
Souvent viril, parfois machiste, le rap souffre encore de beaucoup de préjugés. Les rappeuses sont bel et bien présentes,...
Hommage à l’art de Chopin (1810-1849), à cette écriture si originale, qui a pleinement contribué à la modélisation de...
Originaire du Val-de-Marne, La Valentina a grandi sous l’influence de ses racines colombiennes. Passée par le concours de rap...
Avec leur nom belliqueux et leur look de « bad boys », on pourrait s’attendre à des paroles crues,...
L’ascension en dents de scie du jeune prodige Bowie, des débuts discrets de David Jones jusqu’à la renommée mondiale sous les...
Dans son testament, Ludwig van Beethoven révélait qu’il était déjà presque entièrement sourd à l’âge de 31 ans. En...
La Suisse est un pays d’inventeurs. A Berne, au bord de l’Aare, Sabina et Felix ont créé un nouvel...
L’atonalisme, un concept fondamental dans la musique du XXe siècle, représente une rupture radicale avec les traditions harmoniques qui...
Le rappeur Hawta, comme Mr Zee et beaucoup d’artistes kurdes, militent pour l’indépendance du Kurdistan. En animant les mariages...
L’Europe serait à l’origine de l’essor du disco et la mère de ses plus grands titres ! Entre archives joyeusement...
Il est considéré comme un pilier de la chanson française, souvent présenté comme le « nouveau Gainsbourg ». Deux...
Portrait du virtuose chinois Lang Lang, que j’ai suivi autour du monde une année pour France 2. De Paris...
Il s’appellent RMR, IXXF ou 645AR et sont aussi complexes que leur nom ! Alors que l’algorithme de Spotify...
