Documentaire

Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents qui réinventent, par des formes hybrides ou des postures nouvelles, les genres musicaux nés dans leurs villes.

Sur la route mythique du grand Ouest, quelque part au Nouveau Mexique, le trio punk Article 15 est né de la rencontre d’un ancien soldat devenu anarchiste et d’un plombier qui construit des maisons écolos et autonomes.

Un documentaire de Yoann Le Gruiec et Benoit Pergent