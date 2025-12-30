Ressources Dans la même catégorie

Conférence De l’idée à la composition Né le 12 juillet 1981 à Tel-Aviv, Yaron Herman se destinait à une brillante carrière de basketteur avant qu’une...

Conférence Noir d’encre Musicologie et littérature : le black metal à la croisée des univers. Vous n’avez pas la moindre idée de...

Article Le pouvoir de la musique sur notre productivité La musique possède une influence insoupçonnée sur les mécanismes de notre cerveau, agissant comme un véritable catalyseur de performance...

Podcast Paul McCartney : le légende de l’histoire du rock Un artiste culte aux mutations multiples : jeune musicien des Quarry Men, groupe qui scellera son amitié avec John...

Documentaire Stress et paillettes, opération reconquête pour Hélène Segara Avec de nouvelle chanson et de nouveau spectacle, Hélène Segara repart à la conquête de son public. À Paris,...

Documentaire Oakland Underground : l’autre visage de la Bay Area Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents...

Documentaire Indonésie : les petites metalleuses de Java L’Indonésie est le plus grand pays musulman au monde, mais compte aussi plus de 1500 groupes de musique Metal,...

Documentaire Jaroussky – Portait à haute voix La voix d’un contre-ténor tel que Philippe Jaroussky, capable de monter prodigieusement dans les aigus, est l’alliance d’un registre...

Documentaire Face à ma vie A l’aube d’une « Nouvelle Page » Jenifer est revenue en Corse « Face à sa vie » pour un documentaire exceptionnel avec...

Documentaire L’apprentissage du chant Voici les techniques de bases qui vous feront détrôner la Castafiore

Podcast Iggy pop : sa vie et sa relation avec David Bowie Pop star au-delà des modes, reconnu par les plus grands – tant John Lennon que Bob Dylan – mais...

Documentaire Audrey Hepburn, le choix de l’élégance À jamais associé à une exquise espièglerie, le sourire d’Audrey Hepburn était teinté de mélancolie. Ce portrait lève le...

Documentaire Rock Legends – New Order New Order est un groupe de rock britannique, originaire de Manchester. Formé en 1980, en pleine vague new wave, il se compose au départ des membres restant...

Documentaire Schönberg vs Stravinsky : la rivalité musicale des géants du XXe siècle Exploration la rivalité fascinante entre deux géants de la musique du XXe siècle : Arnold Schönberg et Igor Stravinsky....

Documentaire Jean-Jacques Goldman, la bande originale de sa vie Quarante ans après son explosion sur la scène musicale, au début des années 1980, les mélodies et les paroles...