Phil Collins, le musicien qui a offert à Genesis un parcours jalonné de hits en recentrant ce groupe de rock progressif sur la voie de la pop après le départ de Peter Gabriel. Un auteur-compositeur-batteur et chanteur à l’origine d’une pelletée de tubes dans les années 80, un ’’Mister Nice Guy’’ qui s’impliquera dans nombre d’œuvres caritatives. Mais un artiste qui, dès les 90s, sera moqué, surnommé ’’l’Antéchrist ’’ du rock par ce milieu qui ne l’a jamais accepté. Au grand dépit de Collins, qui ne trouvera aucune consolation dans une vie familiale plusieurs fois dans l’impasse. N’empêche, Phil Collins est une star de la pop qui a durablement marqué la mémoire collective et dont la seule carrière solo est estimée à 150 millions de disques vendus. Son histoire, c’est celle d’une existence haute en couleur…