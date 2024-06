Documentaire



Glamour et moderne, le couple star des années 60 formé par Françoise Hardy et Jacques Dutronc a traversé les années sans échapper à de nombreux tumultes. Françoise Hardy et Jacques Dutronc ont connu très jeunes le succès et la gloire, grâce à des chansons qui ont su capter les espoirs d’une jeunesse et l’insolence d’une époque, celles des années 1960. Portraits croisés de deux personnalités douées, singulières et énigmatiques dans leur carrière et dans leur intimité familiale. Ce document présente le début de l’histoire entre Jacques Dutronc et Françoise Hardy en Corse, des moments de complicité avec leur fils Thomas ou encore les coulisses d’un tournage éprouvant pour le comédien, «Van Gogh» de Maurice Pialat.

Un film de Guillaume Fleuret et Jean-Baptiste Arnaud

Sur une idée originale de Laurent Delahousse

Une production Magnéto