Patrick Bruel, icône de la chanson et du cinéma français, se lance un défi audacieux : interpréter Barbara, un monument de la chanson française.Derrière ce choix artistique se cache un besoin profond de reconnaissance et un combat personnel contre le doute et la peur de l’illégitimité.À travers ses chansons, il revisite son passé, sa quête d’amour et d’identité. Ce documentaire plonge dans l’âme d’un artiste insatiable, à la fois séducteur et vulnérable, prêt à briser les étiquettes pour s’affirmer.Un voyage poignant entre succès, doutes et besoin viscéral de prouver qu’il est bien plus qu’une star.

Réalisé par Serge Khalfon

Présenté par : Laurent Delahousse