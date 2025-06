Documentaire

Avec son allure dégingandée, sa coiffure années 50 et son look de dandy, Stromae cultive une image de premier de la classe. Sa chanson « Alors on danse » s’est vendue à près d’un million d’exemplaires dans toute l’Europe en moins de 4 mois. Un rap dont les paroles parlent de la crise au quotidien et brossent le portrait d’une génération désabusée. Avec ses textes graves et sa gestuelle, on le compare souvent à Jacques Brel, Belge comme lui. Ce jeune homme ambitieux s’est aussi mis en scène sur internet dans des leçons de musique désopilantes.