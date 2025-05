Documentaire

Brushings parfaits, looks soignés, chorégraphies millimétrées, les stars de la K-Pop ne doivent rien au hasard… En Corée du Sud, l’industrie du disque a compris comment fabriquer des groupes à la chaîne. Ils sont sélectionnés et entrainés dès l’adolescence, élevés presque comme des poulets de batterie, sauf qu’ils chantent. Et miracle, ils vendent des disques. A n’importe quel prix… et jusqu’à l’épuisement.