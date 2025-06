Documentaire

Cette année, on fête les 100 ans d’une promesse non tenue. En 1920, le Traité de Sèvres est signé et garantit aux Kurdes la création d’un État. Un siècle plus tard, le Kurdistan reste un eldorado. Dans ce deuxième épisode de Kurdish Paradise, Tracks part à la rencontre de Chopi, star de la pop kurde et styliste, et de DJ Zana résident au Sound Club. Les deux musiciens qui rêvent d’un Kurdistan féministe, laïc et indépendant, vivent à Erbil, citadelle millénaire située au nord de l’Irak et promise à être la capitale d’un État qui n’existe pas.