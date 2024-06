Documentaire



Aujourd’hui partout dans le monde on voit éclore des manifestations d’un nouveau féminisme, jeune, provocateur et radical… Pour faire passer ce discours, ces femmes ont choisi un mode d’action : la musique rock. Alors que les Pussy Riot choquent la Russie et passionnent l’occident, des filles comme Peaches ou Grimes jouent à guichets fermés, tandis que des artistes comme Kathleen Hanna font leur come-back pour mieux nous rappeler que tout a commencé en 1990 dans un coin perdu des Etats-Unis.

Les RIOT GRRRLS ont révolutionné le rock et inspiré dans le monde entier des générations de jeunes artistes. Ce film propose d’explorer cette scène féministe actuelle en revenant sur l’histoire méconnue de cette révolution qui a bousculé le début des années 90.

Un documentaire de Sonia Gonzalez