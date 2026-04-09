À Leicester, en Angleterre, le Unglamorous Music Project [Projet musical peu glamour] invite des femmes âgées entre 60 et 70 ans, même inexpérimentées, à faire des concerts de rock punk. Elles ont 66 jours pour apprendre à jouer d’un instrument, écrire une chanson et monter sur scène pour se faire plaisir. Cette toute nouvelle scène punk régionale permet ainsi à des femmes mures, qui ont encore beaucoup à dire, de reconquérir leur place au sein de la société tout en écrivant une nouvelle page de l’histoire de la musique.
Disponible jusqu’au 09/04/2026