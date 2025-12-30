Ressources Dans la même catégorie

Conférence Noir d’encre Musicologie et littérature : le black metal à la croisée des univers. Vous n’avez pas la moindre idée de...

Article Le pouvoir de la musique sur notre productivité La musique possède une influence insoupçonnée sur les mécanismes de notre cerveau, agissant comme un véritable catalyseur de performance...

Podcast Paul McCartney : le légende de l’histoire du rock Un artiste culte aux mutations multiples : jeune musicien des Quarry Men, groupe qui scellera son amitié avec John...

Documentaire Stress et paillettes, opération reconquête pour Hélène Segara Avec de nouvelle chanson et de nouveau spectacle, Hélène Segara repart à la conquête de son public. À Paris,...

Documentaire Oakland Underground : l’autre visage de la Bay Area Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents...

Podcast Danyl : la mélo sensible d’un cœur pudique Danyl ne tombe pas love facilement. Dire « je t’aime » n’est pas dans ses habitudes, mais quand il...

Documentaire Gingee : rythmes électroniques Philippins sous le soleil Californien Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents...

Documentaire Françoise Hardy – La discrète L’ex-chanteuse yéyé et idole des jeunes à la voix sensuelle s’est muée en élégante icône de la pop, dont...

Documentaire Makadsi : divas arabes sur techno beats “Jouer de la musique arabe est une forme d’expression radicale.” Que ce soit à travers le remix d’une chanson...

Podcast Bob Dylan : la légende de la musique populaire américaine Bob Dylan ; une légende de la musique populaire américaine découvert sur les scènes bohèmes de Greenwich village au...

Documentaire Fela, une voix pour l’Afrique (Part 2) Réalisé par Alex Gibney, oscarisé pour Un taxi pour l’enfer en 2007, ce documentaire de deux heures revient à...

Documentaire Orpheus XXI, musiciens en exil Orpheus XXI est né en 2016 à l’initiative de Jordi Savall et rassemble des musiciens et chanteurs réfugiés. Au...

Documentaire Mode et design dans le rock Le succès de la pop britannique ne s’explique pas uniquement par la musique. Le look y prend aussi une...

Documentaire Madness – Prince du ska, roi de la pop Cuivres éclatants, rythmes bondissants, synthétiseurs fous : retour en images sur la déferlante britannique Madness, par laquelle le ska...

Documentaire Barbara – Au delà des apparences On retient de Barbara le personnage de scène, drapé dans des costumes sombres, la « longue dame brune »...

Documentaire Robert Henke révolutionne la techno avec Ableton Sans l’invention révolutionnaire de Robert Henke, la musique de Skrillex, David Guetta ou des Daft Punk n’aurait pas vu...

Documentaire Queen | Rock the World En 1977, Queen sort son sixième album, « News of the World », sur lequel figurent les futurs tubes « We Will...