Documentaire



« Pour moi, le génie et l’humanité de Ravi Shankar ne peuvent se comparer qu’à ceux de Mozart » raconte Sir Yehudi Menuhin, le célèbre violoniste britannique, en parlant de ce musicien, compositeur, héros populaire dans son pays, qui a fait découvrir au monde entier la musique indienne. Ambassadeur incontesté des raga indiens, du classicisme le plus pur aux métissages les plus inattendus, Ravi Shankar a tissé des liens d’amitié avec des interprètes aussi divers que Yehudi Menuhin, Pablo Casals, Jean-Pierre Rampal, George Harrison, Zubin Mehta, Satyajit Ray, Mrinal Sen… Ce film de Nicolas Klotz, hommage et témoignage de ce messager inlassable de la culture indienne, a été tourné à Bénares, Calcutta, Delhi, Paris et Londres avec les amis et les disciples du célèbre musicien.

Réalisateur : Nicolas KLOTZ