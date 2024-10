Documentaire



Exploration la rivalité fascinante entre deux géants de la musique du XXe siècle : Arnold Schönberg et Igor Stravinsky. En analysant leurs styles distincts, leurs philosophies musicales et leurs contributions respectives, le documentaire met en lumière les contrastes entre l’approche atonale de Schönberg et le néoclassicisme de Stravinsky. À travers des extraits musicaux, des analyses d’experts et des anecdotes, les téléspectateurs découvriront comment ces deux compositeurs ont non seulement défié les conventions de leur époque, mais ont également façonné l’avenir de la musique classique. Ce voyage musical met en avant leur impact durable et la façon dont leur rivalité a enrichi le paysage musical.