Documentaire

Comment la chanson de Queen « We Are the Champions » a-t-elle conquis les stades du monde entier ? Retour sur l’histoire d’un hit devenu légendaire dans le monde du sport et au-delà.

Mai 1977. Alors que Queen vient d’achever un concert triomphal au Bingley Hall de Stafford, en Angleterre, le public euphorique se met à chanter en chœur You’ll Never Walk Alone, hymne de plusieurs clubs de football britanniques. Ému par la ferveur générale, Freddie Mercury écrit alors la chanson « We Are the Champions » destinée à être entonnée avec les spectateurs. Et cela marche… plus encore qu’il ne l’avait imaginé. Rapidement, le titre se répand et devient l’un des hymnes sportifs les plus célèbres au monde. De sa création et son enregistrement dans l’album News of the World, paru en octobre 1977, jusqu’à aujourd’hui, où la chanson vient d’être reprise par Dolly Parton à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, ce documentaire retrace l’histoire d’un hit mythique au parcours étonnant. Brian May et Roger Taylor, membres fondateurs de Queen, racontent avec émotion l’écriture du titre et sa réception par le public ; Jackie Smith, à la tête du fan-club du groupe, revient sur le tournage du clip pour lequel des admirateurs de Queen triés sur le volet ont été recrutés en tant que figurants, tandis que des musicologues expliquent ce qui fait tout le génie de ce tube atemporel. Un voyage musical détonant.

Documentaire de Hannes Rossacher et Lilly Schlagnitweit (Allemagne, 2024, 52mn)

Disponible jusqu’au 07/07/2027