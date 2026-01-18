Le «Jaguar», fondateur du groupe de rap NTM, semble s’être métamorphosé. Une transfiguration que l’on peut dater, peut-être, de décembre 2005, quand naît son premier fils Mathis, de son union avec Leïla Dixmier. Didier Morville, le nom de naissance de Joey Starr, s’est promis de ne pas faire vivre à son enfant l’enfer de ses dix premières années. La paternité l’a visiblement apaisé, il a retiré les pincettes qui tenaient ses effrayantes dents en or, dégage moins d’envie de tout casser. Devenu acteur, il a crevé l’écran. Une révélation totale. Joey Starr se confie aux caméras de Richard Melloul, dévoilant un homme presque timide, qui raconte son passé et partage ses nombreux projets.