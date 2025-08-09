Devenir bergère, c’était la vocation de Florence Debove. Élevée à la campagne, elle a longtemps suivi le chemin des...
Il fait sa tournée d’inspection avec la parade de Disney
La génération Z, née roughly entre le milieu des années 1990 et le début des années 2010, présente des...
Ils étaient 7000 au départ. Seuls 45 ont réussi à obtenir leur ticket pour le championnat mondial des métiers....
Dans l’ombre des projecteurs, ils veillent à tout. Les assistants de stars vivent un quotidien rythmé par les caprices,...
La ferme de nos Pilifs fait travailler des salariés en situation de handicaps
Louis a 81 ans. Conduire un avion, c’est toute sa vie. Son premier vol était en 1947 et depuis,...
Le 13 novembre 2008, près de Carantec, en Bretagne, la SDAB, une entreprise de mareyage, met la clé sous...
Donner du sens au travail: une conférence sur l’entretien de Feedback animée par Samuel Bendahan, Maître d’enseignement et de...
Au col de la Givrine, deux familles s’installent chaque été avec leurs vaches. Les uns transforment leur lait en...
Ouessant, à la pointe de la Bretagne, c’est le cap Horn de l’Europe. La zone des tempêtes, des courants...
Nous avons suivi le quotidien de deux casernes de pompiers dans l’agglomération lyonnaise, entre accidents, urgences vitales et risques...
Jadis considérés comme les rois de l’asphalte, les chauffeurs routiers sont en perte de vitesse. Heures de travail interminables,...
Immersion au coeur du quotidien du Samu de Paris. L’infarctus touche plus de 80 000 personnes par an.
Soudain, une question s’impose : pourquoi tant de professionnels, d’entrepreneurs et d’étudiants se tournent-ils vers les formations en marketing digital...
Il y a quelques années encore, seuls les très riches s’offraient les services d’un décorateur. Mais avec la floraison...
Le secteur de l’esthétique attire chaque année de nombreux entrepreneurs, motivés par la passion du soin, du bien-être et...
La saison d’alpage touche à sa fin. Pour Corine et Benjamin il est temps de séparer les troupeaux et...
Immersion à l’aéroport Charles de Gaulle à la découverte des métiers de l’aéroport.
