Documentaire

Qui n’a jamais rêvé de faire le tour du monde gratuitement ? Les années 1970 ont eu les routards, les années 2010 ont les « blogueurs voyage ». Les plus populaires réussissent à voyager tous frais payés, invités par les offices de tourisme ou les tour-opérateurs. Des globe-trotters 2.0 qui racontent leurs aventures en photos et en vidéos sur leur blog et les réseaux sociaux. Ils sont suivis par des milliers d’internautes en quête d’évasion et d’idées pour leurs prochaines vacances.

Grâce à cette activité, comment certains arrivent-ils à partir gratuitement à l’autre bout du monde ? Quelles sont les raisons de leur succès ? Les internautes peuvent-ils leur faire confiance avant de partir en vacances ? A New York, Londres, Paris et en Inde, nous avons enquêté sur le monde des « blogueurs voyage ».

Un documentaire de Laure Granjon.