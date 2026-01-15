Une reconversion pour une passion : le pain ! Voilà l’histoire que Charlotte Dekoker va vous raconter avec David de Pains Maritimes Boulangerie bio.
Passer du statut de salarié à celui d’entrepreneur est bien plus qu’un changement de titre sur un profil LinkedIn...
Les entreprises du monde entier connaissent actuellement une profonde mutation dans leur approche de la responsabilité environnementale. Les gouvernements...
Chaque année, 150 personnes meurent noyées à quelques mètres de la plage et les nageurs sauveteurs interviennent à plus...
Vincent Cespédès, philosophe et essayiste, intervient à Grenoble Ecole Management pour nous livrer les secrets et vertus du management...
Les armées comptent 11 formations musicales avec des professionnels issus des plus prestigieux conservatoires. Des talents sélectionnés avec exigence...
Dire que les Français ne travailleraient pas assez n’a guère de sens. Le véritable enjeu réside dans une réalité...
Et si une idée simple pouvait changer le monde ? D’une galère de transport, Frédéric Mazzella nous a prouvé...
Alors que le CDI est de moins en moins la norme dans le monde du travail, de plus en...
C’est un métier que l’on pensait un temps disparu. Mais depuis quelques années, la tendance s’est inversée. La barbe...
Pompiers, police, hôpital… à Venise, surtout l’été pendant la saison touristique, ils sont sur tous les fronts. Un reportage...
Par discrétion ou pudeur montagnarde, on ose à peine le rappeler dans le Jura mais la ville de Saint-Claude...
L’ostéopathie est une pratique thérapeutique en plein essor, centrée sur la manipulation du système musculo-squelettique pour améliorer la santé...
Dans cette commune de Vic-sur-Cère un seul notaire est en fonction : maître Olivier Gard. Ici, tout le monde...
Lorsqu’on choisit de travailler à son compte, la liberté est grande, mais elle s’accompagne d’un lot de responsabilités souvent...
Le Compte Personnel de Formation (CPF) est un outil précieux pour de nombreux travailleurs en France, leur permettant de...
Venez en apprendre plus sur la vie des Truckers américains des années 90′ dans la bonne humeur et la...
La gestion de son activité au quotidien ainsi que la bonne gestion de son temps inoccupé sont au cœur même du...
Avec poésie et humour, Céline Grenier nous retrace son rapport au travail et ses années d’errance en quête d’un...
Vendeurs de rue de mère en fille
Très loin au large de l’Écosse, en haute mer, c’est la même philosophie qui règne à bord du Jean-Pierre...
