Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Urgence : enquête sur les vétos prêts à tout Les visites chez le vétérinaire ne sont généralement pas de bons moments pour les propriétaires d’animaux. Heureusement, ces professionnels...

Article Ghostwriting : définition et rôle du ghostwriter L’univers de l’écrit recèle des secrets que le grand public ne soupçonne que rarement, préférant l’illusion d’une plume solitaire...

Documentaire À 52 ans, il dirige 900 salariés en Indonésie À 52 ans, Bruno Hasson a bâti un empire depuis Jakarta. Fondateur de la marque Sophie Paris, il vend...

Conférence Le salut vient-il du travail ? Le statut et l’importance accordés au travail humain depuis le XVIIIe siècle ont été la préoccupation de Max Scheler...

Documentaire Ils travaillent pour les plus grosses fortunes Majordome à l’ancienne mais aussi pilote de jet, infirmière privée ou encore nurse pour les enfants… Ils font partie...

Article Copywriter : l’architecte invisible derrière l’image de marque Dans l’écosystème foisonnant du marketing digital, certains termes reviennent avec une insistance particulière, sans pour autant que leur essence...

Documentaire Pompiers volontaires en sous-effectif En France comme Allemagne, des centaines de milliers de personnes sont pompiers volontaires. En cas d’urgence, ces bénévoles interviennent,...

Conférence Recherche-moi si tu peux Concrètement, c’est quoi un·e chercheur·e ? La réalité du métier de chercheur·e est complexe et couvre un large domaine...

Documentaire E sport : profession e-gamer En s’appuyant sur les parcours de différents joueurs et équipes professionnels, semi-professionnels ou amateurs, le film cherche à comprendre...

Article Comment trouver un emploi en informatique ? Le secteur de l’informatique recrute ! L’ère actuelle étant vraiment axée sur les nouvelles technologies, plusieurs métiers émergent et les...

Documentaire Quand il était militaire, il adorait se faire les ongles ! Certains anciens soldats choisissent des reconversions professionnelles radicales, créant des situations surprenantes. C’est le cas de Frédéric, un ancien...

Article Que se passe-t-il quand le travail cesse d’être une corvée ? Le lundi matin, il y a souvent deux scénarios possibles. Premier : un réveil difficile, un café avalé sur...

Documentaire Pompiers de Nice : les anges gardiens de la baie Nice, la cinquième ville de France, 350 000 habitants. Pour venir en aide aux personnes en détresse, 400 sapeurs...

Documentaire Le Charron, un vieux métier d’autrefois Gérard et Adryen Petit nous expliquent les gestes du métier de « charron », l’artisan spécialisé dans la fabrication et/ou la...

Documentaire Dans les yeux d’Olivier – Infirmières à l’épreuve de la vie Les infirmières affrontent la souffrance, la mort, ont des horaires difficiles, pour des salaires modestes. Ces professionnelles dévouées entièrement...

Article Fabriqué localement : une tendance ou un impératif pour les entreprises ? De plus en plus d’entreprises se tournent vers des pratiques de production locales, motivées par des convictions écologiques, économiques...

Documentaire La danse des douk Le couteau douk-douk a été créé en 1929 pour le marché de l’Océanie. Sur le manche de ce couteau...

Documentaire Immobiliers : les nouveaux métiers qui rapportent gros Depuis une dizaine d’années, internet a dépoussiéré nos habitudes… et celles des professionnels du secteur par la même occasion!...

Documentaire Entretien d’embauche : 4 conseils pour faire bonne impression Les entretiens d’embauche sont des instants de grand stress. Car, vous devez réussir à faire une bonne impression au...