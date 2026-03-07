Les visites chez le vétérinaire ne sont généralement pas de bons moments pour les propriétaires d’animaux. Heureusement, ces professionnels...
L’univers de l’écrit recèle des secrets que le grand public ne soupçonne que rarement, préférant l’illusion d’une plume solitaire...
À 52 ans, Bruno Hasson a bâti un empire depuis Jakarta. Fondateur de la marque Sophie Paris, il vend...
Le statut et l’importance accordés au travail humain depuis le XVIIIe siècle ont été la préoccupation de Max Scheler...
Majordome à l’ancienne mais aussi pilote de jet, infirmière privée ou encore nurse pour les enfants… Ils font partie...
Dans l’écosystème foisonnant du marketing digital, certains termes reviennent avec une insistance particulière, sans pour autant que leur essence...
En France comme Allemagne, des centaines de milliers de personnes sont pompiers volontaires. En cas d’urgence, ces bénévoles interviennent,...
Concrètement, c’est quoi un·e chercheur·e ? La réalité du métier de chercheur·e est complexe et couvre un large domaine...
En s’appuyant sur les parcours de différents joueurs et équipes professionnels, semi-professionnels ou amateurs, le film cherche à comprendre...
Le secteur de l’informatique recrute ! L’ère actuelle étant vraiment axée sur les nouvelles technologies, plusieurs métiers émergent et les...
Certains anciens soldats choisissent des reconversions professionnelles radicales, créant des situations surprenantes. C’est le cas de Frédéric, un ancien...
Le lundi matin, il y a souvent deux scénarios possibles. Premier : un réveil difficile, un café avalé sur...
Nice, la cinquième ville de France, 350 000 habitants. Pour venir en aide aux personnes en détresse, 400 sapeurs...
Gérard et Adryen Petit nous expliquent les gestes du métier de « charron », l’artisan spécialisé dans la fabrication et/ou la...
Les infirmières affrontent la souffrance, la mort, ont des horaires difficiles, pour des salaires modestes. Ces professionnelles dévouées entièrement...
De plus en plus d’entreprises se tournent vers des pratiques de production locales, motivées par des convictions écologiques, économiques...
Le couteau douk-douk a été créé en 1929 pour le marché de l’Océanie. Sur le manche de ce couteau...
Depuis une dizaine d’années, internet a dépoussiéré nos habitudes… et celles des professionnels du secteur par la même occasion!...
Les entretiens d’embauche sont des instants de grand stress. Car, vous devez réussir à faire une bonne impression au...
La discrimination en entreprise, qu’elle soit fondée sur l’origine, le genre, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle ou toute autre...
