Documentaire

« Mon père m’a toujours dit : “Des trois fils, c’est celui qui travaillera les terres qui aura la ferme”. J’aimais beaucoup cette maison et j’espérais de tout cœur y vivre un jour. Mais je n’ai pas voulu des terres. Mon désir de faire des images était plus fort. Régis, le second de mes frères, se prépare aujourd’hui à reprendre l’exploitation.

Filmer cette passation me fait vivre au plus près la relation entre père et fils, et percevoir les minces espaces qui nous séparent et qui nous lient.

Dans le sud de la Drôme, sur les terres d’enfance de l’auteur, se prépare aujourd’hui la passation de l’entreprise agricole familiale, de son père à son frère.

Entre la Ferme et la Villa, les temps se mêlent, les générations se confrontent et font résonner ensemble les questions de la filiation et de la transmission de l’héritage familial. »

Réalisateur : Philippe Ayme