Documentaire



Pendant une année, ce documentaire plonge au cœur de l’ENS (École Normale Sociale) qui forme des Assistants de Service Social à Paris. Entre théorie et pratique, cours en classe et stages sur le terrain, les futurs ASS apprennent un métier devenu invisible.

Le documentaire suit ces futurs ASS qui malgré les difficultés du métier et les crises qui fragilisent leur statut et leur quotidien, décident pourtant de poursuivre leur vocation. un manque de reconnaissance face à leur travail invisible non reconnu. Il y a pourtant plus d’un million de travailleurs sociaux en France, dans tous les domaines. On les retrouve dans tous les domaines qui constituent la société : dans les entreprises, dans les associations, dans les institutions, à l’école, dans la rue. Ils travaillent pour une meilleur cohésion sociale de la société, contre les exclusions et une meilleur justice sociale: un mieux vivre-ensemble. Mais le travail social est en pleine crise : pris entre ses origines émancipatrices de la personne et la nécessité de contrôler les dérives humaines – qui ne s‘épuisent jamais – le travail social doit constamment s’inventer. Apprendre ce travail est un processus.

Un film de Ludovic Tac

© 2017, Licenced by Lukarn