Documentaire

Il n’y a pas que pour les élèves que la rentrée des classes est synonyme de boule au ventre et de nuits agitées. Trois jeunes enseignants vont devoir apprendre à se faire respecter… Et ils savent tous que la rentrée scolaire marque à la fois le début d’un sprint et d’une course de fond… Un documentaire de Virginie Berda, Thomas Risch et Sébastien Koegler