Documentaire

Ski hors-piste et risque zéro ne font pas bon ménage, pourtant nombreuses sont les stations qui vendent dans leur publicité, leur domaine comme étant le paradis de l’or blanc et de la poudreuse. Devant ce paradoxe, le travail quotidien du responsable de la sécurité des pistes et de son équipe, pour sécuriser le domaine tout en laissant une part de liberté aux skieurs, n’est pas simple. Comment font-ils pour garantir le maximum de sécurité aux skieurs et ne pas céder aux pressions financières liées à la rentabilité des stations ? Passe-moi les Jumelles s’est rendu dans les coulisses de Verbier et d’Ovronnaz. Un documentaire de Jean-Marc Chevillard pour Passe-moi les jumelles.