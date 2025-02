Documentaire

Avec ses casseroles fumantes ses pâtes colorées et ses longues cuillères en bois, on pourrait la prendre pour une sorcière. Pourtant, Viviane Fontaine est bien une fée. La fée du papier. Une matière rencontrée 40 ans plus tôt et avec laquelle elle crée des œuvres aussi belles que surprenantes, fortes et fragiles, au plus près de son âme et de celles des plantes, que Viviane ramasse dans les somptueux paysages de la Gruyère. Un documentaire d’Antoine Plantevin pour Passe-moi les jumelles.