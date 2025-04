Documentaire

Elles s’affichent à la une des magazines depuis 15 ans: Adriana Karembeu, Eva Herzigova et Inès Sastre: 3 incontournables qui appartiennent au cercle très restreint des top models. Des mannequins au succès phénoménal demandées dans le monde entier. Toutes aujourd’hui ont plus de 36 ans et dans ce métier, le temps n’est pas leur meilleur allié. Alors comment envisagent-elles leur avenir? Comment prennent elles les devants et organisent elles leur reconversion? Un documentaire d’Elisabeth Bouteiller Véronique Siejak.