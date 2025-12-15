Documentaire

Qu’ils soient thaïs, classiques, aux pierres chaudes ou lomi-lomi, les massages sont aujourd’hui toujours plus prisés. En Suisse, la formation de masseur est très libre. On peut apprendre à masser en suivant un stage de 2 jours, comme aller jusqu’à un brevet fédéral de masseur médical, qui comprend 3000 heures de formation. Entre ces deux extrêmes, il existe d’autres voies d’apprentissage qui mènent à des compétences très variables. Notre reportage.

En Suisse, les écoles de massage qui mènent au brevet fédéral sont rares. ABE vous propose un petit inventaire de formations suivies par des masseuses et masseurs de Suisse romande.

Au-delà de la formation du praticien, ce qui importe aux patients c’est la qualité du massage prodigué. Pour documenter cela, ABE a envoyé une masseuse expérimentée dans une série d’instituts de Suisse romande proposant différentes prestations dont des massages classiques et thérapeutiques. A chaque prise de rendez-vous, la personne a indiqué désirer un massage classique en raison de douleurs dans le dos.

Le test a mis en évidence des manquements dans certains des instituts visités. Tout d’abord, c’est parfois un massage de détente qui a été réalisé, sans proposer le massage thérapeutique souhaité. Dans ces cas, aucun entretien préliminaire (ou anamnèse), n’a été effectué.

Quelle est l’importance de l’anamnèse réalisée avec le client par la masseuse ou le masseur avant de commencer le traitement ? Est-ce un problème, comme notre test l’a constaté, de ne pas annoncer que le massage serait Un documentaire réalisé par une personne non reconnue par les complémentaires, et qu’il ne serait donc pas remboursable ? Comment bien choisir son ou sa thérapeute ? Linda Bourget en parle avec Sophie Chevalley, massothérapeute au CHUV.

La plupart des masseuses et des masseurs qui s’installent affichent leur accréditation à l’ASCA, la fondation suisse pour les médecines complémentaires, ou au RME, le registre des médecines empiriques. Cette indication a son importance pour les patients car le remboursement des soins d’un thérapeute agréé ASCA et/ou labellisé RME est garanti par la majorité des assurances complémentaires.

Les masseuses et les masseurs ont besoin d’être accrédités pour que leurs prestations soient remboursées. Et pourtant, ils ne sont de loin pas tous convaincus par le label ASCA. Linda Bourget en discute avec François Jeannet, le journaliste qui signe ces reportages.