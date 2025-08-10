Documentaire

Nous retrouvons nos cinq talents aux mains d’or. Sylvie, la dernière brodeuse de fils d’or en France, Lucie doreuse à la feuille d’or, Antoine, élève chez un grand joaillier, Laurent, chef pâtissier dans un restaurant 3 étoiles et enfin, Nadine, cheffe d’atelier chez le dernier fabricant de feuilles d’or français.

Chacun, dans leur métier respectif, s’apprêtent à relever de nouveaux défis pour sublimer au mieux le précieux métal.

Documentaire : » De l’or dans les mains »

Réalisation : Élise Casta-Verchère

