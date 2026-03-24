Documentaire

Pêcheur est une profession difficile et risquée. Au large pendant plusieurs semaines, ces hommes cumulent de longues heures de travail, affrontent le vent, le froid et les tempêtes, le tout pour un salaire parfois minime. Ils doivent également faire face à une concurrence acharnée, acheter du gazole toujours plus cher, entretenir des bateaux vieillissants et veiller au respect de règles de plus en plus draconiennes.

En dépit de ces contraintes, certains marins pêcheurs, comme ceux du Guilvinec, dans le Finistère, restent fidèles à la profession. Plus qu’un métier, la pêche est pour eux un mode de vie.