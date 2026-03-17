Plus de 2,5 millions de français ont au moins deux emplois. Un chiffre en constante augmentation. Souvent par nécessité mais aussi parfois par choix, pour assouvir une passion. Mais mener une double vie professionnelle, c’est jongler entre deux mondes, deux rythmes, parfois aux antipodes. Une vie à un rythme trépidant où ambition, vie familiale et quête de sens s’entremêlent. Et vous allez le voir, certains français n’hésitent pas à faire le grand écart.