Le tourisme alimentaire émerge comme une tendance dynamique qui transforme la manière dont nous découvrons, apprécions et valorisons les...
L’optimisme en milieu professionnel ne se résume pas à une simple posture idéaliste ou à une vision naïve de...
Un an après sa première session USI, André Comte-Sponville nous présente la fin de ses réflexions entre le sens...
C’est un métier qui paraît désuet, d’un autre temps, pourtant les majordomes et les gouvernantes n’ont jamais été aussi...
Durant l’été, ils sont 1 500 000 (étudiants, professionnels et même retraités) à trouver un travail. On les appelle...
André Comte-Sponville nous présente la fin de ses réflexions entre le sens du travail, le bonheur et la motivation...
Il est capable de dompter une dizaine de lions en même temps pour un numéro de cirque. Un documentaire...
Convaincre une banque du bien-fondé de son projet n’est pas chose aisée et les taux d’intérêt, assez élevés, peuvent...
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La réussite d’une entreprise dépend d’une multitude de facteurs, notamment la qualité du service client. Le boostage de ce...
Chaque caisse RSI possède une plateforme téléphonique pour répondre aux réclamations. En Île-de-France, le directeur a accepté de montrer...
La peur n’a pas sa place dans le métier de Fred. Le métier de dompteur, souvent associé à l’image...
Cette enquête s’intéresse à une catégorie de jeunes qui a du mal à joindre les deux bouts : ces...
Une discipline à la croisée des chemins. La photographie d’architecture est un métier à la croisée de l’art et...
Cette conférence est organisée par SOCOMORE et l’IREA (Institut de Recherche sur les Entreprises et les Administrations) à l’Université...
Disponibles 24h/24, 7 jours/7, ils sont urgentistes… une aventure palpitante dans le sillage de ces sauveurs . Un documentaire...
Modeler ou remodeler un espace. Arpenter, transformer, animer un lieu. Créer une ambiance. Plaire, surprendre, faciliter. Le design d’espace...
Depuis des décennies la production de soie avait disparu en Suisse. Les tissus utilisés chez nous proviennent essentiellement de...
A Moiry dans le canton de Vaud, Jack Capt fait du pain. Du pain au levain, pétri à la...
Réviser pour le BTS Assurance et le BTS Banque exige une approche méthodique, car ces deux diplômes couvrent des...
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