Le financement des entreprises connaît depuis plusieurs années de profondes transformations, portées par des évolutions économiques, technologiques et réglementaires. Ces mutations redéfinissent les rapports entre les entreprises et les acteurs financiers, tout en bouleversant les mécanismes traditionnels de levée de fonds. Comprendre ces évolutions, c’est saisir les enjeux stratégiques qui en découlent pour les structures économiques, petites ou grandes, en quête de croissance, d’agilité ou de résilience.