Emploi : le métier de directeur d’hôtel de luxe

L’hôtellerie de luxe est un domaine en pleine évolution à la recherche de plusieurs métiers parmi lesquels on retrouve celui de directeur d’hôtel. La tête de la direction d’un hôtel 4 ou 5 étoiles est un poste très prisé. Toutefois, les demandes sont moins nombreuses que les offres. C’est pourquoi il est judicieux de bien se former afin d’avoir les qualités requises pour prétendre à une telle fonction.

Quel est le cursus à suivre pour devenir directeur d’un hôtel de luxe ?

Le directeur est à la tête de la hiérarchie des employés d’un hôtel. De ce fait, il doit suivre une formation rigoureuse. Pour prétendre à un tel poste, il faut avoir soit un bac+2 ou un bac +3, soit un bac+5. Toutefois, les grands groupes d’hôtels de luxe privilégient les personnes avec un bac +5 ou un master.

Ainsi, avec un master en tourisme ou un master en hôtellerie de luxe, vous pouvez prétendre au poste de directeur d’hôtel de luxe. Il en est de même avec une licence en management hôtelier international. Le futur directeur peut opter pour une formation universitaire dans le domaine du commerce ou de la gestion hôtelière. Il a également le choix entre une école hôtelière de luxe et une école spécialisée dans le luxe. Les écoles de tourisme et de restauration sont aussi habilitées à former les directeurs d’hôtel.

Quel est le rôle d’un directeur dans un hôtel de luxe ?

En tant que chef des employés d’un hôtel, le directeur a plusieurs missions. Il s’occupe notamment de :

la gestion du personnel ;

la relation avec la clientèle ;

la gestion de l’hôtel sur le point de vue financier ;

la coordination des différents services de l’établissement.

Le directeur doit également s’assurer que les clients sont à leur aise et partent de l’hôtel toujours satisfait. En outre, c’est son rôle d’amener les autres employés à respecter les standards de la marque. Il doit aussi s’occuper de mettre en place des actions pour améliorer le revenu de l’hôtel. Pour cela, il doit gérer les différentes stratégies marketing de l’établissement.

Quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier ?

Pour prétendre au poste de directeur dans un hôtel de luxe, il est primordial d’avoir certaines qualités. Le futur chef doit avoir un bon sens des responsabilités. Il doit faire preuve d’autorité et se faire écouter de ses collègues. De même, il doit pouvoir être à l’écoute de ses collaborateurs, pour une bonne communication.

Un directeur d’hôtel de luxe doit être capable de travailler sous pression et d’exercer plusieurs tâches à la fois. Il doit aussi avoir un bon sens de l’organisation. Par ailleurs, un tel poste demande une présentation physique irréprochable et beaucoup de charisme. En dehors de ces qualités, il est important pour un directeur d’hôtel de connaitre les particularités de la zone géographique où se trouve l’établissement. Il doit aussi savoir gérer un budget et bien parler l’anglais ainsi que la langue du pays dans lequel il se trouve.