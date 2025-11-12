Documentaire

Ancien photographe de l’armée de l’air française, Philippe Henry décide un jour de consacrer sa vie à poursuivre son rêve de jeunesse : fouler les contrées les plus sauvages et côtoyer leurs habitants les plus discrets. Il déménage ses pénates au Québec. C’est le début d’une magnifique aventure humaine au sein du monde animal. Car être photographe en nature signifie avant tout vivre une vie d’aventures.

Croqués par l’objectif de Philippe Henry, les animaux se montrent sous un nouveau jour. Tour à tour, ils deviennent majestueux, étonnants, émouvants et parfois même inquiétants. Les ours bruns d’Islande, les cygnes sauvages de Finlande, les élans du parc national de Rocky Mountain au Colorado… tous ces animaux ont défilé devant ce photographe particulièrement préoccupé par le sort réservé à la nature et à ses habitants.

Témoin discret de la faune sauvage, il se passionne pour les alligators du parc national Brazos Bend au Texas. Ce documentaire représente une occasion unique de le suivre dans cette aventure et d’avoir un accès privilégié à cette espèce animale mal aimée, mais surtout peu connue. À travers les commentaires des biologistes, nous prenons conscience de toute la fragilité de cette bête qui, à une certaine époque, a côtoyé les dinosaures.

Documentaire : Humanima – Philippe Henry : Témoin de la nature

Auteurs : Yves Lafontaine & Louise Girard

Réalisateur : Jean Fontaine

Producteur : Productions Nova Média

