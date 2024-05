Documentaire



Jean-Pierre a 53 ans et une passion pour les claquettes. Professeur d’anglais à l’Université de Clermont-Ferrand en Auvergne, il passe le plus clair de son temps libre à danser à la façon de Fred Astaire, Gene Kelly ou encore Ginger Rogers. Son rêve est de partir aux Etats-Unis, le pays référence pour les claquettes, de rencontrer les artistes de Broadway et surtout Debbie Allen à Los Angeles, son idole, qui jouait le rôle de la professeur de danse dans la célèbre série américaine Fame. Un documentaire de VINCENT KELNER.