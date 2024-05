Documentaire



Long de 1233 kilomètres, le Rhin est la colonne vertébrale de l’Europe Rhénane. François Pécheux débute son voyage sur le Lac de Constance, alimenté par le Rhin, au carrefour de l’Allemagne, de la Suisse, et de l’Autriche. Il va ensuite naviguer sur le fleuve à bord d’une voiture exceptionnelle, une Amphicar. A bord d’un bateau de pompier, il va découvrir la célèbre Lorelei, figure mythique du Rhin romantique, avant de faire étape à Cologne pour y admirer sa cathédrale monumentale. Enfin, c’est en direction de Rotterdam, le plus grand port d’Europe, qu’il va réaliser son rêve et embarquer à bord d’un porte-conteneur d’une longueur de 140 mètres.

Réalisé par : William Japhet

Maison de production : Step by Step Productions / France Télévisions / Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) / Voyage